İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi

İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı yaz dönemi atamalarının listesini yayımladı. İstanbul Emniyeti'nde görevli 35 müdür farklı illere atandı. İstanbul’a gelen müdür sayısının ise 12 olduğu belirtildi. 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 18 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde değişikliğe gidildi.

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İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı yaz dönemi atamalarının listesini yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı yaz dönemi atamalarıyla ilimizde görevli 32 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin olmuş; 12 emniyet müdürü ve emniyet amiri de ilimize atanmıştır. Bu kapsamda; 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 18 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde Valilik Makamı oluru ile değişikliğe gidilmiş olup, yeni görevlendirme listesi aşağıya çıkarılmıştır. İstanbul'dan başka illere tayin olan ve ilimizde göreve başlayan bütün personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, yapılan atama ve görev değişikliklerinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz ” denildi.

İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığına getirilen 2. Sınıf Emniyet Müdürleri şu şekilde: “Recep Tepebaş, Hakan Demir, Ayhan Karaduman, Gürhan Kaya, Cihat Dağdeviren, Selçuk Aldemir, Cevdet Hürol Öztürk, Hakan Bolat, Nilgün Selvi, Hakan Alparslan Kırbaş, Neslihan Türkün Alpay, Filibya Saral, Mansur Bayraktar”

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ ATAMALARI

3. Sınıf Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne

4. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Kaya, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Muhammed Hanifi Zengin, Güvenlik Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Kılınç, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne

4. Sınıf Emniyet Müdürü Abidin Erik, Güven Timleri Şube Müdürlüğüne

4. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Temür, Çocuk Şube Müdürlüğüne

4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Parasız, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Selma Gençkaya, Olay Yeri Şube Müdürlüğüne

4. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Döner (vekaleten) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Şekip Akın, Eğitim Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Nuriye Okyay, Strateji Geliştirme Şube Müdürü

3. Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Burak Güler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ergenç, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Erişmiş, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir İnşaat Emlak Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Rabia Altun, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Aydın, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Gülpınar Adir, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğüne atandı.

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ ATAMALARI

2. Sınıf Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne

2. Sınıf Emniyet Müdürü Ercan Özmen, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne

2. Sınıf Emniyet Müdürü Gürol Dikyol, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne

2. Sınıf Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Barış Çukur, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne

2. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Çelik, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Cenk Bal, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Bayhan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Muharrem Levent Türkmen, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne

4. Sınıf Emniyet Müdürü Abdullah Afacan, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne

3. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Ercan Konanç, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne

4. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne

4. Sınıf Emniyet Müdürü İhsan Süngü, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğüne

2. Sınıf Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne

2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Uzun, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne

4. Sınıf Emniyet Müdürü Korkut Okyay, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne

2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Milletsever, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı