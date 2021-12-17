İstanbul kara hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu geceden itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı hazırlıklarını tamamladı. 60 noktada buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) kuruldu. Trafiğin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için 206 bin ton tuz hazır bekletilecek.

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Kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlayan İBB ekipleri, 7 bin 421 personel, bin 582 araç ile görev başında olacak. Görevli ekipler, İstanbul'un 468 farklı noktasında nöbet tutacak. Her biri saatte 25 ton solüsyon üretebilen 64 farklı solüsyon tankı olası buzlanmaları önlemek için kullanıma hazır olacak.

KIŞA HAZIRLIK TATBİKATI

2021-2022 kış çalışmalarının ilk tatbikatı da bu gece İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) koordine edilecek. 60 noktada kurulan BEUS’tan gelen mesajlar doğrultusunda olası buzlanmalara anında müdahale edilecek. Üst geçitler, köy yolları, otobüs durakları, meydanlar, ana yollar gibi kritik noktalarda buzlanmalara karşı mevcut depolarda bulunan 206 bin ton tuz hazır bekletiliyor. Kritik noktalara hemen kullanılabilmesi için torba tuz yerleştirildi.

KURTARICI VİNÇLER 24 SAAT HİZMET VERECEK

Soğuk havanın etkisiyle arızalanıp, yolda kalması olası araçlar için 11 çekici vinç, Anadolu ve Avrupa yakasının önemli noktalarında hazır bulundurulacak. Ayrıca, yoğun kar yağışlarında; hastanelerin acil servisleri, iskeleler, yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi için Mobil Büfeler de görevde olacak.

KÖYLER İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Köy yolları için de çalışmalar yapan İBB, 142 traktöre yol açma aparatını köy muhtarlarına teslim etti. Bıçak adı verilen destek aparatları sayesinde görevliler traktörlerle kapanması olası köy yollarına müdahale edebilecek. Havaların soğumasıyla, kentin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için besleyici değeri yüksek kuru mama desteği verilecek. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü can dostlarımız için 500 noktada günlük 1 ton mama desteği sunacak.

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