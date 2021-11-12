İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılındaki Polis Akademisine giriş sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve bu evlerde sınava hazırlanan kişilerin beyanlarına göre, toplamda 13 kişinin, ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütün haberleşme yöntemi olan büfe-ankesör aramaları yaptıkları tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerin, örgüt evlerinde mahrem imam oldukları ve bu evlerde öğrencileri yönlendirdikleri tespit edildiği belirtildi.

8 GÖZALTI

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'unun İstanbul'da olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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