İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanından zam talebi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Esnafın tekeri taşa dayandı, araba yürümüyor, kilitlendi kaldı" diyerek zam beklentisini açıkladı. Aksu, takside indi-bindi ve açılış ücretine yüzde 100, kilometre başına yüzde 60 zam istedi. Minibüslerde de öğrenci ve indi-bindi ücretinin eşitlenip 4 lirada sabitlenmesini talep etti. UKOME toplantısı, zam oranını belirlemek üzere bu ay içinde tekrar toplanacak.

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda İBB'nin toplu taşıma ücret tarifelerine zam teklifi görüşüldü.

“ESNAFIN TEKERİNİN DÖNMESİ LAZIM”

Taksi sayısının artırılmasına karşı olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu “Esnafın tekerinin dönmesi lazım diyerek şu ifadeleri kullandı:

*Yıllardır bir konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Ulaşım ücretlerine zam yapılırken, bizi ayırmayın. Biz bunu yıllarca söyledik maalesef hiç kaale alınmadı. Elektronik bilete zam yapılırken, bizi de unutmayın, araya sıkıştırın.

*Biz hak ettiğimiz zammı, hem eski tarihli zammı, hem de yeni tarihli zammı hiç bir zaman alamadık. Ben bu tablolardan hiç anlamıyorum. Bu tablolar bana inandırıcı da gelmiyor. Ben neyi anlıyorum biliyor musunuz?

*Aracı geçen sene Aralık ayında kaç paraya aldım, bugün kaç paraya aldım. Yedek parça kaç paraydı, şu anda kaç para? Yakıt kaç paraydı, şu anda kaç para? İşçilik ücreti ne kadardı, şu anda ne kadar? Ben bu bilgilerden yola çıkıyorum.

*Bu tablolardan fazla anlamıyoruz. Çünkü gerçekten mağduruz, gerçekten esnaf evine ekmek götüremez hale geldi. Türkiye çok enteresan bir süreçten geçiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

“TEKER TAŞA DAYANDI, ARABA YÜRÜMÜYOR”

Daha önce teklif edilen zam oranını hatırlatan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yüzde 25 oran çok düşük bir oran biz de bunu uygun görmemiştik. Sonra komisyona gönderilmişti yaklaşık 20 gün geçti. Alt komisyonda konuşulup buraya geldi. Şimdi zaman kaybedecek halimiz kalmadı.

*Sayın hocam, sayın başkanım teker taşa dayandı, araba yürümüyor, kilitlendi kaldı. Biz diyoruz ki hak ettiğimiz oranda taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine bugün burada hak ettiğimiz bir şekilde zam yapılsın.

*Biz mağduruz, esnafızım perişan. Biz saygısızlık yapmak istemiyoruz ama çok çelişkili uygulamalar var. Ankara’da esnaf odası zammı yaptı ve uyguladı. UKOME’ye sorabilirsiniz Mansur Başkana.

ZAM BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Aksu takside indi-bindi ve açılış ücretine yüzde 100, kilometre başına yüzde 60 zam istedi. Minibüslerde de öğrenci ve indi-bindi ücretinin eşitlenip 4 lirada sabitlenmesini talep etti.

Esnaf temsilcileri de maliyetleri karşılayamadıklarını kontak kapatacak duruma geldiklerini belirterek önerilen hiçbir zam oranının kendilerini kurtarmayacağını makul ve rasyonel bir zam beklediklerini söylediler.

Hükümet kanadının elektronik bilete yüzde 18 zam teklifine tepki gösteren esnaf temsilcileri bu oran ile kontak açamayacaklarını belirttiler.

ZAM ORANINI BELİRLEMEK İÇİN TOPLANACAK

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, dolmuş, minibüse yüzde 36.13, servis araçlarına yüzde 27.12 zam teklifi anlaşmaya varılamayınca tartışmalar arasında oyçokluğu ile reddedildi. UKOME toplantısı, zam oranını belirlemek üzere bu ay içinde tekrar toplanacak.

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