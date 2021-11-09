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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 sözleşmeli personel alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Üniversitenin birimlerinde giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 105 Sözleşmeli Personel alacak.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

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