İstanbul Valiliği: 4 kişi öldü, 3’ü ağır 19 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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İstanbul Valliği’nden yapılan açıklamada, “İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1’i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3’ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir” denildi.

İMAMOĞLU'NDAN UYARI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Vatandaşları bu vakalara karşı dikkatli olmaları için bir kez daha hassasiyetle uyarıyoruz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Esenyurt'ta Lodos sebebiyle çatı uçması neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Tüm ekiplerimiz çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara müdahale etmekte. Vatandaşları bu tür durumlara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarırız” mesajı paylaştı.

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