İstanbul Valiliği’nden Kadıköy’deki eyleme ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kadıköy Moda-2 Parkı'nda dün akşam KYK Yurtlarını protesto amacıyla yapılan gösteride gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Barınma sorunu ve fahiş kiraları protesto etmek için öğrencilerin ülke genelinde başlattığı ‘Barınamıyoruz’ eylemlerinin 8. gününde birçok noktada sürdü. Kadıköy’de öğrenciler Moda Parkı’nda barınma sorununa dikkat çekmek geceyi parkta geçirmek istedi, ancak bir süre sonra polis ekipleri bölgeye geldi. Bunun üzerine öğrenciler de sanatçı Kazım Koyuncu’nun ‘Hayde gidelum hayde’ şarkısını kendilerine uyarlayarak ‘Hayde kalalum hayde elin Moda parkında’ şeklinde alkışlar eşliğinde söyledi. Polis ekipleri daha sonra öğrencileri gözaltına aldı.

İZMİR’DE DE POLİS MÜDAHALE ETTİ

İzmir’de Hasanağa Bahçesi’nde geceyi dışarıda geçirmek isteyen öğrencilere polis engeliyle karşılaştı. Müdahale etmeye hazırlanan polise bir öğrenci şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten merakımdan soruyorum 4-11 Ekimde üniversiteler açılıyor. Üniversitesine bir şekilde girebilecek parayı bulan öğrenciler buraya geldiği zaman bu parklarda oturduğu zaman, bu banklarda yatmak zorunda kaldığı zaman siz tek tek öğrencileri gezip, ‘Merhaba siz tivit atmamışsızın ama barınamıyoruz hareketinden misiniz? Öyleyse biz sizi nezarethaneye alalım’ diyemeyeceksiniz. Valiliğin açtığı yurtlar yetmeyecek, bu çok açık bir gerçek. Sadece buradaki öğrencileri misafirhaneye yerleştirseniz yarın geldiğinizde başka bir parkta, başka bir ilçede burada oturan 15 kişi bulacaksınız. Çünkü 10 milyon öğrencinin sorununu çözen hiç kimse yok. Burada bir gerçeklik var ve bu gerçekliği mümkün olduğu kadar kabullenip, buna göre çözüm üretebilmek”

HASTANEDE ARBEDE

Polisler daha sonra öğrencilere müdahale ederek çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülmek için Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada arkadaşlarına destek vermek isteyen öğrenciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Öğrenciler sağlık kontrolünün ardından yeniden polis araçlarına götürüldü. Bu sırada bir öğrencinin sürüklenerek araca götürüldüğü görüldü. O anların görüntüsünü CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan paylaştı.

ERDOĞAN SÖZDE ÖĞRENCİ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Erdoğan dün akşam öğrencilerin “Barınamıyoruz” eylemlerini Gezi Eylemleri ile ilişkilendirmiş, barınma sorununa dikkat çeken öğrenciler için “güya sözde öğrenci” demişti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, Kadıköy Moda’da öğrencilerin yurt sorununa dikkat çekmek için başlattıkları eyleme yapılan polis müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Gözaltına alınan 28 öğrencinin Cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

* Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur.

* Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır.

* Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır.