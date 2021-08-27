İstanbul ve 6 ilde yeni gelişme! Günlük corona tablosuna yansıdı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü haritasına göre İstanbul, Nevşehir, Karaman, Hatay, Şanlıurfa, Siirt ve Iğdır'daki aşılamada yeni gelişme yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük COVID-19 tablosuna göre 7 ilin aşı kategorisindeki rengi değişti. Bakanlığın verilerine göre; Hatay, Karaman, Nevşehir ve İstanbul mavi kategoriye, Iğdır ve Siirt sarı kategoriye yükseldi.

“İSTANBUL’UMUZA MAVİ ÇOK YAKIŞTI”

İstanbul kategori değiştirmesiyle ilgili paylaşım yapan Vali Ali Yerlikaya, kentteki güncel aşı bilgilerini paylaştı.

Vali Yerlikaya, “İstanbul’umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. 1. doz 8.699.243, 2. doz 6.491.074, 3. doz 1.097.798. Toplam 16.288.115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova takip etti.

Yüzde 55,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

KIRMIZI İL KALMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘son dakika mesajı’ ifadeleriyle COVID-19 risk haritasında kırmızı renkte il kalmadığını belirterek, “İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa” dedi.