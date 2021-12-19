İstanbul ve Ankara’da ‘Geçinemiyoruz’ mitingi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) çağrısıyla bugün yüzlerce emekçi, 'Geçinemiyoruz' sloganıyla İstanbul Kartal ve Ankara Tandoğan Meydanı'nda hayat pahalılığını protesto etti.

Sozcu.com.tr

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ekonomik krizi ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için ‘Geçinemiyoruz’ sloganıyla bugün, İstanbul Kartal ve Ankara Tandoğan Meydanı’nda mitingler düzenledi. Eyleme sivil toplum örgütünün yanı sıra çok sayıda siyasi parti örgütü de katıldı.

İstanbul Kartal’da soğuk havaya rağmen yüzlerce emekçi, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Emekçiyiz, haklıyız kazanacağız” sloganları atarak miting alanına akın etti. Yapılan açıklamalarda iktidarın ekonomik politikaları ve hayat pahalılığı protesto edildi.

Ankara’da ise yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar Tandoğan Meydanı’nı doldurdu. Alana kurulan platformdan konserler verildi. Sahneye çıkan işçiler, sorunlarını anlattı, ekonomik gidişatı protesto etti.

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