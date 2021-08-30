İstanbul ve çevresine sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde bugün sağanak yağış bekleniyor, bölgeyi etkileyecek yağışlar İstanbul'da da görülecek. Yağışlar yarın Karadeniz Bölgesi'ne kayacak, hafta boyunca aralıklarla sürecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul’da hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yurdun büyük bölümünü etkileyecek, yağışların etkisiyle birlikte hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak.

SAĞANAK MARMARA VE KARADENİZ’İ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.