İstanbul’a çamur yağdı

İstanbul'da lodosun yanı sıra etkili olan yağmurla birlikte çamur yağdı. Bir çok sürücü soluğu oto yıkamacılarda aldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da, lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı.

İstanbul’da sabah saatlerinde çamur yağdı. Otomobillerde yağan çamur nedeniyle lekeler oluştu. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Sabah kalktığında otomobilini çamurlu halde bulan Mahmut Biber, “Arabam çamurlu haldeydi. Resmen çamur yağmış. Dün yıkatmıştım, şimdi çamurlu oldu. Üzerine çamur yağdı. Şimdi oto yıkamaya gideceğiz, yıkatacağız” dedi.

“SABAH UYANDIĞIMDA ARACIN ÇAMUR OLDUĞUNU GÖRDÜM”

İsmail Dertsiz, “Çamur yağdığı için arabamı yıkıyorum. Sabah uyandığımda aracın çamur olduğunu gördüm. Şu an temizlemeye geldim. Arabam temiz olduğunda içim rahat ediyor. Temiz olunca mutlu oluyorum” şeklinde konuştu. Musa Kayalar ise “Sabah uyandığımda çamur yağmış gibiydi. Havada oluşan rüzgarla toz bulutları oluşmuş. O yüzden çamur şeklinde yağmış. Sabah uyandığımda çamurdan önümü göremiyordum. Trafikte rahatlamak için buraya geldim” diye konuştu.

TEKİRDAĞ’DA DA ÇAMUR YAĞDI

Tekirdağ'da da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan çamur yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gökyüzünden çamur yağışı sebebiyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Araçlarının çamurla kaplandığını fark eden kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, kimi vatandaşlarda oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Çamur yağmuru hakkında konuşan bir vatandaş, “Diyecek bir şey yok, işimize bakacağız. Böyle yağış olmaz. Araçlarımız çok kirlenmiş. Eskiden kar yağardı; ekin olurdu, buğday olurdu. Şimdi bu pisliği ne temizler, yağmurun seli temizler. Tabii ki yağmur yağmayacak, sele dönüşecek. Bu da Allah'ın bir imtihanı” dedi. (DHA-İHA)