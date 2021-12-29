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İstanbul’da 18 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Esenyurt bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul’da 18 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Esenyur’ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı.

Pencere ve balkonlara çıkanlar yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı. (İHA-DHA)

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