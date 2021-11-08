İstanbul’da 53 dönüm Hazine arazisi daha satışa çıkarıldı

İstanbul Şile'de Karadeniz kıyısında değerli konumdaki 53 dönüm Hazine arazisi satışa çıkarıldı. İki arazi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, biri açık, diğeri kapalı teklif usülüyle ihale edilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Şile’de Karadeniz sahiline hakim konumda 53 dönüm araziyi satışa çıkardı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi tarafından yayınlanan ilanda Şile Balibey Mahallesi’nde iki ayrı parselde toplam 53 dönüm devlet arazisi 26 Kasım’da ihale edilecek.

Atatürk Ormanı’na yakın bitişik vaziyetteki iki arsadan, yoğun ağaçlı 9 bin 914 metrekare olan için tahmini bedel 9 milyon 914 bin TL hesaplandı. 43 bin metrekarelik ikinci arsanın tahmini bedeli ise 43 milyon lira olarak belirlendi.

İKİ AYRI USULDE SATILACAK

İlk arazi Açık Teklif usulü, ikinci arazi ise Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkarıldı.

PENDİK’TE 6 DÖNÜM ARAZİ DE SATILIYOR

Öte yandan Milli Emlak tarafından Pendik Emirli’deki 6 dönümlük Hazine arazisi de satışa çıkarıldı. Tarımsal Nitelikli Alan+İçme ve Kullanma Suyu Kısa Mesafeli Koruma Alanı imarlı arazi için tahmini bedel 6 milyon 531 bin TL olarak belirlendi. Arazi 25 Kasım’da açık teklif usulüyle satılacak.

İlginizi Çekebilir Üsküdar'daki kupon arazinin satışı mahkemelik oldu

İlginizi Çekebilir Özelleştirme kapsamına alınan cennet araziler imara açıldı