İstanbul’da 8.5 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul’da bir hafta içerisinde kaçakçılık konularıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda, 26 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, tütünden elektronik eşyaya 8 buçuk milyon liralık malzeme ele geçirildi.

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12-19 Ekim tarihleri arasında, 8 ilçede çalışma yaptı. Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Bağcılar, Pendik, Kağıthane, Kadıköy ve Fatih'te düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

TÜTÜN VE BİLGİSAYAR PARÇASI

Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda; 189 bin 645 paket kaçak sigara, 2 ton 563 kilo kaçak nargile tütünü, 2 bin 110 elektronik sigara cihazı, 2 bin 952 elektronik sigara likidi, bin 263 adet oyun kolu ve çok sayıda bilgisayar parçası ele geçirildi.

8.5 MİLYONLUK EŞYA

Operasyonda ele geçirlen ürünlerin 8 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, ürünlerin doğu illerinden ev eşyaları arasında getirildiği öğrenildi. Baskınla, devletin 4 milyon 760 bin vergi kaybının engellendiği ifade edildi.