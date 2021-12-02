İstanbul’da asgari ücret eylemi

İstanbul'da Çalışma Bakanlığı bölge müdürlüğü önünde toplanan bir grup vatandaş asgari ücret eylemi gerçekleştirdi. Eylemciler, "4 kişilik bir aile çay şöyle dursun, 3 öğün simit yese asgari ücretin yüzde 40’ından fazlasını simide veriyor. İnsanca yaşamaya yetecek, asgari ücretle güvenceli çalışma istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğü önünde toplanan bir grup vatandaş, asgari ücretle ilgili taleplerini getirdi.

Eylemde “İnsanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret için mücadeleye” pankartı, “Düşük ücret yüksek veri politikasına son”, “Asgari ücret görüşmeleri halka açık yürütülsün”, “Herkese iş ve gelir güvencesi sağlansın” döviz ve pankartları açıldı.

Eylemcilerin ortak açıklamasında, “İnsanca yaşamaya yetecek, asgari ücretle güvenceli çalışma istiyoruz. Asgari ücretten tüm vergiler kaldırılsın istiyoruz. Bir tiyatrodan farksız olan asgari ücret görüşmelerinin halka açık yayınlanmasını istiyoruz. Düşük ücret, yüksek vergi politikasından vazgeçilsin, vergiler sermayedarlar için alınsın istiyoruz” denildi.

“BİR AİLE 3 ÖĞÜN SİMİT YESE ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 40'INDAN FAZLASI OLUYOR”

Eylemcilerin açıklamasında ayrıca “Her asgari ücret zammı zamanı bize çay-simit hesabı yapanlar duysun; İstanbul'da 100 gr simit dün 3.5 TL oldu. 4 kişilik bir aile çay şöyle dursun, 3 öğün simit yese asgari ücretin yüzde 40'ından fazlasını simide veriyor” denildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da simidin 3,5 TL olmasına vatandaş isyan etti: Tok açın halinden anlamaz

İlginizi Çekebilir Çalışanların yüzde 69'u asgari ücret civarında maaş alıyor