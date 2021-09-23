İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 52 seviyesinde

Sonbahar aylarının başlamasıyla sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine düştü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Eylül ayında yüzde 31 olan su seviyesi 2021 yılının Eylül ayında yüzde 52 seviyesinde ancak son 8 ayda en düşük seviyeye indi.

SON 1 YILDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 29,59 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 81,46

Pabuçdere barajı: yüzde 2,85

Sazlıdere barajı: yüzde 25,9

Büyükçekmece barajı: yüzde 47,35

Alibey barajı: yüzde 21,56

Terkos barajı: yüzde 58,38

Kazandere barajı: yüzde 7,09

Elmalı barajı: yüzde 63,54

Darlık barajı: yüzde 52,97

Istrancalar barajı: yüzde 28,46