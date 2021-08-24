İstanbul’da bir dairede 2 kadın cesedi bulundu

İstanbul Kartal'da, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 2 kadın cesedi bulundu. Cesetlerin, bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşılan anne ve kızına ait olduğu belirlendi.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dairede anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde anne ve kızının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sürerken, Azime Özcan’ın güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu gözaltına alınarak Kartal Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Ekipler gözaltına alınan kişinin otomobilinde uzun süre arama yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, “Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi, polisler. Başka bir bilgimiz yok” dedi. DHA