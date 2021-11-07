İstanbul’da can pazarı! 17 kişi kurtarıldı

İstanbul Şişli'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın apartmana sıçrayınca üst katlarda oturan 17 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Şişli’de Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum kat dahilinde yangın meydana geldi.

Saat 20:32 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Şişli, Kağıthane, Beyoğlu ve Fatih itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

17 KİŞİ KURTARILDI

Yangın esnasında üst katlarda mahsur kalan 17 vatandaş, yangından zarar görmeden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

İlginizi Çekebilir Sancaktepe'de korkutan yangın

İlginizi Çekebilir İstanbul'da maske imalathanesinde yangın