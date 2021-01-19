İstanbul’da dehşete düşüren anlar: ‘Annemi öldürüyorlar’

Olay, Hürriyet Mahallesi’nde geçen perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, bahçe katında oturan bir aile, binadaki akraba diğer 2 komşusunun onayı ile arka tarafta bulunan binaya ait bahçe katını kapatıp eve dahil ederek evini büyütmek istedi.

Buna karşı çıkan 1’inci katta oturan Gonca Kabataş, Esenyurt Belediyesi’ne durumu ihbar etti. Gelen zabıta ekipleri, inşaat çalışmalarının izinsiz yapıldığı gerekçesi ile durdurdu.

Çalışmaların durdurulmasına tepki gösteren akraba 3 komşu ailenin fertleri, iddiaya göre Gonca Kabataş’ı tehdit etmeye başladı. Kabataş, zaman zaman apartmanda bulunan bu kişiler tarafından fiziki ve sözlü tacize de uğradığını, üzerine tükürüldüğünü, sürekli yukarıdan evinin içine halı silkelendiğini, can güvenliğinin tehlikede bulunduğunu öne sürerek, polis merkezi ve savcılığa birkaç kez suç duyurusunda bulundu.

Kabataş, evine güvenlik kamerası sistemi yerleştirmeye karar verdi. Gelen görevli, kameraları yerleştirirken bunu fark eden komşuları Gonca Kabataş’ın evine gelerek içeri girmeye çalıştı. Gonca Kabataş’ın evinin dışına ve içine güvenlik kamerasını takmaya gelen kişi, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Eve gelen iki kadından biri Gonca Kabataş’a saldırı girişiminde bulundu. Kameraların sökülmeyeceğini öğrenen kadının akrabası, evdeki çocuklarına seslenerek onları çağırdı.

Bu çağrı üzerine gelen 3 oğlu ve anneleri, güvenlik kameralarını takan kişi ile Gonca Kabataş’ı evin içerisinde yumruklamaya başladı. Evdeki kovalamaca yatak odasının kapısına kadar sürdü.

Güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedilen saldırı sırasında kadının, Gonca Kabataş’ın başörtüsünü çekip onu saçlarından tutarak binanın önüne kadar getirdiği, zaman zaman kendilerini görüntülediği gerekçesiyle elindeki cep telefonunu alarak yere atıp kırdığı görüldü.

“ANNEMİ ÖLDÜRÜYORLAR”

Kocası işte iken Gonca Kabataş, 2 ve 11 yaşındaki çocuklarının gözü önünde dövülürken feryat etti. Evin 11 yaşındaki kızı pencereye çıkarak “Annemi öldürüyorlar” diye bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Gonca Kabataş, güvenlik kamerasını taktıran kişi ve çocukları ile birlikte kendi imkanları ile hastaneye giderek darp raporu aldı. Sevk edilen ekipler, şikayetçi kadın ve kendisine saldıran komşu kadın ile 3 oğlunu polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. 1’i kadın 4 şüpheli, savcının talimatı ile serbest bırakıldı. (DHA)