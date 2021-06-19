İstanbul deprem ile sallandı

AFAD verilerine göre saat 15:07’de İstanbul’un Kartal ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu duyurdu.

İSTANBUL VALİSİ’NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi, sosyal medya hesabından deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, “AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07’de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun.” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medyadan “İstanbul'un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak #deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul.” açıklamasını yaptı.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son İstanbul depremiyle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, “İstanbul Kartal’da M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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