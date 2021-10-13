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İstanbul’da emniyet alarma geçti

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. 

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İstanbul’da emniyet alarma geçti

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 29’uncu Yeditepe Huzur denetimleri yaklaşık 256 noktada 2 bin 500 personel ile bu akşam yapıldı.

Maltepe Gülsuyu Köprüsü’nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı.

Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı Öte yandan, denetim noktasından geçen minibüsler de durdurularak yolcuların kimlik sorgulaması yapıldı. DHA

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