İstanbul’da fenomene şantaj pahalıya patladı

İstanbul’da Özbek asıllı Sosyal Medya Fenomeni Rukhshona Sadıkova, bir takipçisi tarafından taciz edildi. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri takıntılı hayranı, kadının AVM’de verdiği sahte randevuda suçüstü yakaladı.

Habip ATAM

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Özbekistan uyruklu Rukhshona Sadıkova, tanımadığı bir kişi tarafından sürekli mesaj ve telefonla taciz edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Sadıkova şüphelinin 2020 yılında aracının camını kırarak içerisinden özel belge ve bilgilerini aldığını da belirtti. İddiaya göre bu belgelerle Özbek kadına şantaj yapan şüpheli, “Benimle birlikte olmadığın taktirde elimdekileri sosyal medya üzerinden dağıtacağım“ diyerek tehditlerde bulundu. Şüphelinin son zamanlarda evine kadar geldiğini, kapısına vurarak bağırıp çağırdığını söyleyen kadının şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalarda şüphelinin Özbek asıllı Asad N. olduğunu tespit etti. Şüpheli bir AVM'de arkadaşıyla oturduğu sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.