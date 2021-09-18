İstanbul’da fırtına, dolu, sağanak ve yıldırım: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı
Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kent için yaptığı ani ve yoğun yağış uyarısının ardından fırtına, dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Kentte, fırtına çatıları uçurdu, bazı noktalara yıldırım düştü ve ağaçlar devrildi. Sultangazi'de de bir kişi omzundan yaralandı.
İstanbul’da fırtına ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Kağıthane ve Sultangazi’de fırtına çatıları uçurdu.
Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Olay, Sultangazi Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak’ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu.
Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. DHA
EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'de, saat 16.30 sıralarında, sağanak başladı.
Dışarıda olanlar, yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Saraçlar Caddesi'nde yürüyenler, sağanak sırasında tente ve saçak altlarında dinmesini bekledi.
Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağmur, 10 dakika sürerken, yağmur bulutları, gündüzü geceye çevirdi.