İstanbul’da Formula 1 trafiği

İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 yarışları nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

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Tuzla İstanbul Park'ta Türkiye Grand Prix sonrası İstanbul’un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen yarış tutkunları, İstanbul Park’tan dönüş yolunda D-100 ve E-80 trafik yoğunluğuna neden oldu.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 40 olurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Avrupa ve Asya yakasına geçişlerde yoğunluk yaşandı.



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