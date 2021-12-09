İstanbul’da güpegündüz utandıran görüntüler

İstanbul Esenler’de iki kadın, bir küçük kız çocuğunu yönlendirerek hırdavatçının önündeki pazar arabasını çaldırdı. Kadınların çocuğa hırsızlık yaptırdığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay, 3 Aralık günü Esenler'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın kaldırımda yürüdüğü sırada küçük kız çocuğunu yönlendirerek, hırdavatçının önündeki pazar arabasını çalmasını söyledi.

HIRSIZLIK YAPTIRDILAR

Pazar arabasına yaklaşan küçük kız, kadınlarla göz göze gelerek, onların beğendiği arabayı alarak yoluna devam etti. Hırdavatçı tanıtım için koyduğu pazar arabalarının eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA

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