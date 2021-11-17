Düzce’de deprem: İstanbul’da da hissedildi

Düzce'nin Yayakbaşı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem derinliği 13.3 kilometre olarak belirlendi. Deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Kandilli verilerine göre saat 15:40'da Düzce’de 5.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, depremin merkezde gerçekleştiğini duyurdu.

BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Düzce'de, saat 15.40’ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

VALİ ATAY: İLK BİLGİLERE GÖRE CAN KAYBI YOK

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

İMAMOĞLU: OLUMSUZ BİR GELİŞME YAŞANMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da herhangi bir olumsuz gelişme olmadığını söyledi. İmamoğlu, “Düzce merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bütün illerimize geçmiş olsun. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER