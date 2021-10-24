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İstanbul’da işçi mitingi

İstanbul Kartal'da düzenlenen işçi mitingine çok sayıda siyasi parti ve STK'lar da destek verdi.

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İstanbul’da işçi mitingi

İstanbul’da işçiler, Kartal Meydanı’nda ‘İşçi ve Emekçi Mitingi’ düzenledi. Çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikası üyeleri, slogan atarak ellerinde pankartlarla Savarona Caddesinde bir araya gelerek, kortejler halinde miting alanına yürüdü.

Miting alanına girmek isteyen bazı işçiler, taşıdıkları bir pankart nedeniyle emniyet güçleriyle sözlü tartışma yaşadı. Mitingde yapılan konuşmaların ardından, gruplar dağıldı.  DHA

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