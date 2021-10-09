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İstanbul’da kaçak hafriyat dökümü böyle görüntülendi

Çatalca’da otoyol kenarına güpegündüz yapılan kaçak hafriyat dökümü, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul’da kaçak hafriyat dökümü böyle görüntülendi

Olay, dün öğle saatlerinde Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde meydana geldi.

Otoyol kenarında bulunan çayırlık alana yanaşan hafriyat kamyonu gündüz vakti üzerinde bulunan kaçak hafriyatı çayırlık alana boşalttı.

Bu kadarına da pes dedirten görüntülerde çayırlık alana hafriyatı boşalttıktan sonra kamyonun alandan uzaklaştığı görülürken, o anlar kameraya yansıdı.(İHA)

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