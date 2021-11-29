Meteoroloji uyarmıştı… İstanbul’da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Kentte bir çok yerde çatı uçtu.

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Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre rüzgarın hızı Beylikdüzü’nde 130, Adalar’da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı.

Arnavutköy tabela şiddetli rüzgar nedeniyle bir çocuğun üzerine düştü. Çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Hadımköy'de ise, bir binanın dış cephesinin bir paçası düştü. Aynı ilçede bulunan Dal Sokak da bir binanın çatısının uçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesindeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu. Kaybolan bayrağı bulmak için çalışmalar sürüyor.

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