İstanbul’da motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki lodos ve fırtına nedeniyle yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurdu.

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İstanbul’da saatteki hızı 130 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle motokuryelik yapılması durduruldu. Ayrıca, kentte yarın 18.00’e kadar motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacak.

Alınan kararları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle; motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından Valiliğimizce alınan karar uyarınca;

* Bugün saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.

* Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır.

* Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir.

İMAMOĞLU: KARAR İÇİN TEŞEKKÜRLER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, valiliğin aldığı kararla ilgili yaptığı paylaşımda “Bu karar için teşekkürler Sayın Valim” ifadelerini kullandı.

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