İstanbul’da narkotik polisi rekor kırdı

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine karşı mücadele eden narkotik polisi, yılın son operasyonunda, rekor kırdı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer'de 5 adrese düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Baskın düzenlenen adreslerden birinin uyuşturucu çoğaltım merkezi olduğu öğrenildi. Baskında, 553 kilo 800 gram Metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde, 1 hassas terazi ve 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen, 352 bin 120 lira, 13 bin 60 dolar ve 3 bin 500 euro paraya da el konuldu.

Ele geçirilen uyuşturucunun Türkiye'de ele geçirilen en yüksek metamfetamin yakalaması olduğu öğrenildi.

İstanbul Narkotik Polisinin 2 aylık takibiyle ele geçirilen MET, dünyadaki en tehlikeli uyuşturuculardan biri olarak biliniyor.

Metamfetamin ayrıca, en hızlı ölüme götüren uyuşturucu olarak da biliniyor.

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