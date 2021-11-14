İstanbul’da patlama! Binanın ön cephesi yola açıldı…

İstanbul Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Dairenin ön cephesi yola açılırken, dairede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bağcılar Barbaros Mahallesi’nde bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrası evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da binada patlama : 2 yaralı