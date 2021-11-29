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İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 

İstanbul'da PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik 8 ilçede 10 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyondan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 11:24 - 29 Kasım 2021 Güncellenme:
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İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın farklı soruşturma dosyaları kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK Terör Örgütüne eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunan, PKK/KCK Terör Örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde olan ve Suriye’de YPG/PYD faaliyet gösteren ve İstanbul’a gelen terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

26 Kasım’da 8 ilçede 10 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.

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