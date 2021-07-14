İstanbul’da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım kullanım hakkı uzatıldı

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının son birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Ağustos ayında ara verecek olan meclisin son oturumuna İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptı.

Oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ederek yeniden görüşülmek üzere meclise gönderdiği 6 karar tekrar oya sunuldu. Çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile 3 kararda ısrar edildi ve veto edilen kararlar Cumhur İttifakı'nın oylarıyla aynen kabul edildi.

Özel Halk Otobüsleri şirket payının İstanbul Ulaşım A.Ş bünyesinde hizmet veren taşımacıların hak ediş hesaplamasına dâhil edilmesi, 172 adet otobüsün toplu taşımacılık faaliyetlerine devam edebilmesi için Otobüs AŞ'ye verilen toplu taşımacılık işletme yetkisinin uzatılması, özel taşımacılık işletme sistemi teklifleri “ısrar kararı” olarak geçti.

“KAOS ÇIKAR” UYARISI

CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı, Erguvan otobüslerinin meclisten geçen bu kararlar nedeniyle mağdur olacağını belirterek “Biz İBB yönetimi olarak Erguvan otobüslerinin sistemde kalması ve hizmete devam etmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da “172 adet Erguvan otobüsün 109'unun sözleşmesi bitti. Diğerleri de yıl sonuna kadar peyder pey bitecek. Sözleşme bitince ücretlerin ödenmesi konusunda kaos çıkacak. Ortak noktada buluşup sorunu çözmeliyiz” dedi.

3 VETO KARARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI

Haziran ayı oturumlarında “meclisin yetkisini aştığı” eleştirilerine neden olan, kanunda olmayan yetkiler verilen “Yatırım ve Proje İzleme Araştırma Komisyonu” kurulması, trafik ve ulaşım sorunlarına dönük olarak stratejik rapor sunmak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonu’nun araştırma komisyonu olarak görevlendirilmesi, müsilajın etkileriyle ilgili Çevre Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu’nun araştırma araştırma komisyonu olarak görevlendirilmesi kararları da yeniden görüşüldü. İmamoğlu'nun veto ettiği kararlarda mutabakat sağlandı ve yeni komisyonların kurulması oybirliği ile kabul edildi.

MİNİBÜSÇÜLERE DESTEK KARARI

Oturumda, AKP grubunun teklif ettiği pandemi nedeniyle mağdur olan minibüsçü esnafının İSPARK'a olan 1 Nisan 2020 – 12 Temmuz 2021 arası borçlarının silinmesi ve 13 Temmuz 2021'den 31 Aralık 2021'e kadar İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmalarına ilişkin komisyon raporu da gündeme alındı.

CHP grubu kararda 2021 yılının ilk 6 ayında borçların silinmesi şeklinde düzenleme yapılmasını önerdi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, karar ile 2020 yılında vergisi ödenmiş, faturası kesilmiş, devlete bildirimi yapılmış konularla ilgili düzenleme yapılmak istendiğini bu durumun İSPARK şirketini sıkıntıya sokacağını söyledi.

Bunun üzerine parti grupları arasında müzakere yapıldı ve 2020 yılına ilişkin kısım düzeltildi. Minibüs esnafının İSPARK duraklarına olan 1 Ocak 2021-12 Temmuz 2021 arasındaki borçların silinmesi, 13 Temmuz'dan 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz kullanmaları karara bağlanarak oybirliği ile kabul edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI UZATILDI

Sağlık çalışanlarının 1 Temmuz'da açılma süreci ile birlikte sona eren toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma haklarının 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin komisyon raporu da oylandı. CHP grubu komisyon raporuna muhalefet düşerek bu süreçte tüm sağlık çalışanlarına 300 milyon liralık katkı sağlandığını vurguladı.

1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşme sürecine girildiği bu düzenlemenin devam etmesinin kamu zararına yol açacağı belirtildi. Komisyon raporunun oylanması öncesinde tartışma çıktı.

Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammet Kaynar, bugüne kadar sağlıkçılara verilen desteğin İBB tarafından yapılıyormuş gibi algı yapıldığını, oysa bu karar genelgeler gereği meclis kararı ile alındığını belirterek “Ben yapıyorum diye ortaya çıktılar. Cilalar, boyalar dökülmeye başlandı. Yarından itibaren sağlık çalışanları CHP'nin muhalefetine rağmen ücretsiz kullanmaya devam edecek” dedi.

“İBB NE YAPARSA ENGELLEYELİM DÜRTÜSÜ İLE HAREKET EDİYORLAR”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı Kaynar'ın konuşmalarındaki “manipülasyon, algı, ajans çalışıyor” çıkışlarına atıf yaparak “Benim diyen reklam ajansı böyle bir siyasi manipülasyon yapamazdı. 29 Haziran günü komisyon üyelerini böyle bir karar alınacağına dair mesaj atıp toplanıp konuşalım diyor. CHP'li üyelerle görüşmeden aldığı kararı Meclis Müdürlüğü'ne mail atıyor. Daha sonra da tweet atıp kamuoyuna duyuruyor. Ajans tıkır tıkır çalışıyor. Bu rapor daha açılma olmadan önce sürenin uzatılması için komisyona gelmişti, haziranda gündeme alınabilirdi getirmediler. Hesap hatası yaptılar. ‘İBB ne yaparsa engelleyelim' dürtüsü ile haziranda gelecek kararı engellediler. Cumhurbaşkanı 1 Temmuz kararlarını açıklayınca kendi kurdukları tuzağa düştüler. Apar topar böyle bir karar alıyorlar. Yapılan işin hiçbir ciddiyeti yok. Ben yaptım oldu diyen meclisteki gücünü burada siyasi emelleri için kullanan bir anlayış burada muhalefeti temsil ediyor. Bütün İstanbullulara şikayet ediyorum. Allah göstermesin pandemi koşulları kötüleşirse yine aynı desteği veririz. Ama vicdan ve hukuk çerçevesinde yaparız, siyasi emellerimiz için yapmayız” dedi. İ

Yİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan “Sağlık çalışanları konusunda bu kadar duyarlıysanız Covid-19'u meslek hastalığı sayardınız. Siz İBB gelirlerini nasıl düşürürüm peşindesiniz” diye konuştu.

100 MİLYONLUK BORÇLANMAYA ONAY

Pandemi nedeniyle İETT'nin 2020 yılı yolculuk gelirlerinin bütçe tahminlerine göre yüzde 43 oranında düşmesi nedeniyle 2021 bütçesinde öngörülen 100 milyon liralık iç borçlanmaya gitmesine ilişkin teklif uygun görüldü.

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