İstanbul’da sahte parfüm üreten imalathaneye operasyon

İstanbul Beylikdüzü’nde sahte parfüm imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese polis operasyon düzenlendi. Operasyonda parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, konuyla ilgili iş yeri yetkilisi ve 4 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Beylikdüzü’nün Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığını tespit eden İstanbul Emniyeti, bölgede saha çalışması yaptı.

İş yerinin giriş katta bulunduğu, camları filmli ve isimsiz olduğu belirleyen ekipler, söz konusu iş yerine sabah erken saatlerde, kapalı kasa, kamyonet benzeri araçların geldiği ve araçlara kolilerin taşındığını tespit etti. Araştırmalarını tamamlayan ekipler geçen cuma günü söz konusu imalathaneye baskın düzenledi.

SAHTE PARFÜM ÜRETİMENDE KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda; bin 830 adet şişe parfüm, bin 458 adet boş marka şişesi, 800 litre esans, 2 adet parfüm kapağı presleme makinası,1 adet 40'lık kompresör ve1 adet vakum pompalama cihazı ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri yetkilisi O.K. ve iş yerinde çalışan yabacı uyruklu 4 kişi yakalandı. O.K. hakkında “6769 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatılırken yabancı uyruklu 4 kişi için de deport işlemleri başlatıldığı belirtildi.