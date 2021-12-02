İstanbul’da ‘sarı’ kodlu alarm! Meteoroloji’den kritik lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'a sarı kod ile lodos uyarısında bulundu. Uyarıda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yarın için yapılan uyarıda, “Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Marmara Bölgesi için de ayrı bir uyarıda bulundu.

Bu uyarıda ise, “Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi’nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” bilgisi yer aldı.

BİR UYARI DA KIYI EGE İÇİN

Fırtınanın geçen günlerde hayatı olumsuz etkilediği Kıyı Ege’de şimdi de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün gece saatlerinde başlayacak sağanağın yarın sabah saatlerinde etkisini artırıp, ertesi gün akşam saatlerine kadar aralıklara kadar süreceği belirtildi.

İzmir genelinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), batı ve güneybatı kıyı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Urla, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Menderes, Seferihisar ve Selçuk’ta ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağmur (76-100 kg/m2) beklendiği bildirildi.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler iskeleye bağlandı