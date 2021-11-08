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İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var

Küçükçekmece'de bir saldırgan, iki kişiyi silahla vurarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var

Olay Halkalı Atakent Mahallesi 4’üncü Cadde’de bulunan bir kafenin önünde yaşandı. Silahlı saldırgan cadde üzerinde iki kişiyi vurarak olay yerinden kaçtı.

Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yerinde bir kadının ise aracına sıçrayan kanı ıslak mendille silmeye çalışması dikkat çekti.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İHA

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