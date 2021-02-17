İstanbul’da sistemin en etkili günü… Yoğun kar!

Kar yağışı sabah saatleriyle birlitke İstanbul’un birçok noktasında etkisini artırdı kıyı kesimlerde bile önemli bir örtü oluşturdu. Beyaza bürünen İstanbul’da kar yağışı bugünden itibaren etkisini kaybedecek ancak bugün kütleler aralıkla İstanbul’u beyazlatmaya devam edecek.

YARIN YAĞMURA DÖNÜYOR

Hava sıcaklıklarının birkaç derece yükselecek olmasıyla beraber yarın İstanbul’da kar yağışının yağmura dönmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası Anadolu’da etkisini hafta sonu boyunca sürdürecek olsa da yağışların etkisi azalacak.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege’nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa’nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.