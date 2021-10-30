İstanbul’da sopa ve dubalı market baskını

Kağıthane’de akraba oldukları öğrenilen bir grup kağıt toplayıcı, “içeriye toz, pislik giriyor” diyerek kendilerini uyaran adamın marketini bastı.

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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen kağıt toplayıcı bir grup, cadde üzerindeki marketin önünde atık kartonları kamyonete yüklemeye başladı.

O esnada market sahibi Serdar A., şahısları “içeriye toz, pislik giriyor” diyerek gitmelerini söyledi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma sonrasında marketten çıkan kağıt toplayıcı şahıs, akrabalarını da aldıktan sonra ellerine sopa ve dubayla geri gelerek marketi bastı.

DUBA VE SOPAYLA MARKET BASTILAR

Kağıt toplayıcıların markete girdiğini gören müşteriler ve market sahibi, önce kağıt toplayıcıları sakinleştirmeye çalıştı.

Kağıt toplayıcıların saldırısı üzerine market sahibi de karşılık verince ortalık karıştı.

Müşteriler kavgayı ayırmak için kağıt toplayıcıları marketin dışına çıkartmaya çalışırken, taraflar ise birbirlerine sopalarla vurmaya devam etti. Bir süre sonra saldırganlar, markettekiler tarafından dışarı atıldı.

YAKALANDILAR…

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketin güvenlik kamerasını inceleyerek şahısların Ferhat G. (17), İbrahim G. (18), Hamit G. (46) ve Sedat G. (23) olduğunu belirledi.

Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde şahısların kamyonetle geldiklerini tespit etti.

Çalışmalarını hızlandıran Kağıthane polisi, Gölcük Sokak içerisinde şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

BASKIN ANI KAMERADA

Kağıthane'de kağıt toplayıcı grubun elinde sopa ve dubalarla marketi bastığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kağıt toplayıcıların elinde sopa ve dubalarla markete geldiği ve müşterilerin tarafları çıkartmaya çalıştığı, market sahibinin ve kağıt toplayıcıların sopalarla birbirlerine saldırdıkları görülüyor. (İHA)