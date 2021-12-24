İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 3 bin 124 sikke ele geçirildi

İstanbul'da yasadışı yollarla Türkiye'ye tarihi eser getiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bir kişi gözaltına alınırken 3 bin 124 adet farklı dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Habip ATAM

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin farklı dönemlere ait tarihi eser niteliğindeki sikkeleri yurt dışına satacağı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüpheliyi takip altına aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli kişi gözaltına alınırken, evinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda üzerinde farklı dönemlere ait figürlerin olduğu 3 bin 124 adet sikke ele geçirildi.