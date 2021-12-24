İstanbul’da toplu ulaşıma zam

Olağanüstü gündemle toplanan UKOME'de, servis ücretleri hariç, tüm toplu ulaşım ücretlerinde yüzde 36 zam kararı alındı. Servis ücretlerinde ise yüzde 27 oranında zam yapıldı.

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İBB, kur artışı sonrası, özellikle akaryakıt ve yedek parçalara getirilen yüksek maliyetlerin karşılanması için, toplu ulaşım ücret tarifelerinin görüşülmesi teklifinde bulundu.

Tek gündem maddesiyle toplanan UKOME’de, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Barış Yıldırım, İstanbul’daki tüm toplu ulaşım araçları için yüzde 36, sadece servis ücretleri için yüzde 27 zam teklifinde bulunduklarını açıkladı.

TAKSİCİLER YÜZDE 60 İSTEDİ

Taksici esnaf odaları adına söz alan Eyüp Aksoy, “Kısa mesafe (indi bindi) ücretlerine yüzde 100, km başına ise yüzde 60 zam talep ediyoruz” dedi.

Aksoy ayrıca, minibüsçü esnafı için öğrenci indi bindisiyle normal indi bindinin eşitlenmesini talep ettiklerini belirtti.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TAKSİCİLERİN YÜZDE 60 ZAMMINI MAKUL, İETT’NİN YÜZDE 36’SINI FAZLA BULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise İBB’nin yüzde elektronik bilete yapılmak istenen yüzde 36 zam teklifini, Temmuz’da da zam yapıldığını gerekçe göstererek, bakanlık olarak fazla bulduklarını belirtti. Yücel, taksicilerin yüzde 60 teklifinin ise makul olduğunu ifade etti.

“BÜTÜN BU PAHALLILIĞI ORTAYA ÇIKARAN SİZSİNİZ”

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, UKOME’deki bakanlık temsilcisinin zam teklifini fazla bulmasına tepki gösterdi. Can, Temmuz ayında yapılan zammın önceki yılın gecikmiş zammı olduğunu belirterek, “Bütün bu hayat pahalılığını, enflasyonu, işletme giderlerini siz ortaya çıkarıyorsunuz. Bunların altından kalkabilmek için bir de sizi ikna etmemiz gerekiyor. Sene başından bu yana denizde akaryakıta %260 zam geldi. Ben gemileri bağladım, böyle devam ederse hepsini durdurmak zorunda kalacağım, personel azaltacağım. Sebebi kim?” dedi.

Minibüsçüler adına söz alan bir temsilci ise, maliyetlerin kendilerini teker dönderemeyecek hale getirdiğini belirterek, “En az yüzde 50 zam” istiyoruz dedi.

İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da deniz araçlarındaki maliyetlere dikkat çekerek, bu ulaşım modunun ayrı bir değerlendirmede ele alınmasını istedi. Dedetaş, “Yakıt tedarikçimiz bize 1 tankerden fazla yakıt veremeyeceğini söylüyor. 1 tanker bizim seferlerimizin üçte birini ancak karşılıyor. Sefer iptal etmek zorunda kalabiliriz.” dedi.

OYLAMADA YÜZDE 36 ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından İBB’nin bu teklifi, oylamaya sunuldu. Taksi, dolmuş ve otobüsler için yüzde 36 zam ile servis ücretlerine istenen yüzde 27’lik zam teklifi kabul edildi.

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