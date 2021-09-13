İstanbul’da trafik erken başladı, yoğunluk yüzde 56’yı gördü

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 olarak ölçümlendi.

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İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrenciler yollara döküldü. İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 56'ya ulaştı.