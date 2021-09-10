İstanbul’da trafik felç, yoğunluk yüzde 62 oldu

İstanbul’da haftanın son iş gününde erken saatlerden itibaren yağışların etkisiyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 62 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da yağışlar sabah saatlerinde etkili oldu.

Yağışlar beraberinde haftanın son iş gününde trafikte yoğunluğu da getirdi. İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

Özellikle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi (İHA)