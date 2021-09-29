İstanbul’da trafik yoğunluğu! Harita kızardı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Birçok noktada araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 70'e ulaştı.

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İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Mahmutbey gişelerinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ oldu.

D-100 Cevizlibağ’da bir sürücü trafiğe takılmamak için D-100 de ters istikamette giderek yan yola girdi.

YÜZDE 70’E ULAŞTI

Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 70 olarak ölçüldü. DHA