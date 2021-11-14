İstanbul’da yolcu seçen 8 taksi trafikten men edildi

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Altunizade’de aracına binmek isteyen kişiye farklı güzergaha gideceği bahanesiyle hakaret eden şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilmiş olup, araç Sivil Trafik Ekiplerince trafikten men edilmiştir. Bölgede yolcu seçen 7 araç daha trafikten men edilmiştir" denildi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'da taksiye binmek isteyen kişinin taksi şoförü tarafından küfür ve hakarete maruz kalarak taksiye alınmaması ve görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonucunda denetim başlatılmıştı.

KÜFÜR EDEN TAKSİ ŞOFÖRÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, görüntüleri sosyal medyaya yansıyan taksi şoförünün araç kullanım belgesinin iptal edildiği, trafikten men edildiği ve bölgede yolcu seçen 7 aracın daha trafikten men edildiği duyuruldu.

DİĞER ARAÇLARA DA CEZA YAĞDI

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Altunizade'de aracına binmek isteyen kişiye farklı güzergaha gideceği bahanesiyle hakaret eden şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilmiş olup, araç Sivil Trafik Ekiplerince trafikten men edilmiştir. Bölgede yolcu seçen 7 araç daha trafikten men edilmiştir” denildi.

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