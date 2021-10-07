İstanbul’da zabıta şiddeti: Meyve satıcısını öldüresiye dövdü

İstanbul'da Kağıthane Belediyesi'ne bağlı bir zabıta memurunun meyve satıcısını öldüresiye dövdüğü görüntüler kameraya yansıdı. Zabıta memuruna inceleme başlatıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’nde meyve satarak geçimini sağlamaya çalışan bir gencin zabıta memuru tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Tepkilerin üzerine Kağıthane Belediyesi’nden açıklama geldi.

AKP’Lİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA: ZABITA MEMURU AÇIĞA ALINDI

Kağıthane Belediyesi’nin AKP’li başkanı Mevlüt Öztekin, “Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için zabıta memuru açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyede personele imza günü talimatı: Başkanımızın imza gününe geline…