İstanbul’daki göçmenlerle ilgili valilikten açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı uyruklu sığınmacının İstanbul'da bulunduğunu duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bulunan yabancı uyruklu sığınmacılara ilişkin güncel verileri açıkladı.
İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla İstanbul'daki sığınmacı sayısı şu şekilde:
*535.025 geçici koruma kapsamında Suriyeli,
*644.726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere,
*Toplam 1.179.751 yabancı bulunuyor.
52 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI
2021 yılında İstanbul’da düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan işlemler ise şöyle:
*52.083 yabancıya işlem yapıldı.
*19.294 yabancı ülkesine geri gönderildi.
*26.319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edildi.