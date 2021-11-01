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İstanbul’daki göçmenlerle ilgili valilikten açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı uyruklu sığınmacının İstanbul'da bulunduğunu duyurdu.

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İstanbul’daki göçmenlerle ilgili valilikten açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bulunan yabancı uyruklu sığınmacılara ilişkin güncel verileri açıkladı.

İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla İstanbul'daki sığınmacı sayısı şu şekilde:

*535.025 geçici koruma kapsamında Suriyeli,

*644.726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere,

*Toplam 1.179.751 yabancı bulunuyor.

52 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI

2021 yılında İstanbul’da düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan işlemler ise şöyle:

*52.083 yabancıya işlem yapıldı.

*19.294 yabancı ülkesine geri gönderildi.

*26.319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

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