İstanbul’daki tsunami riski masaya yatırılıyor

İstanbul’u bekleyen deprem ve tsunami tehdidi, İBB’nin ev sahipliğinde "5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü” etkinliğinde masaya yatırılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kentin deprem ve tsunami risklerine dikkat çekmek için Bakırköy Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştireceği etkinlikte, tsunami hakkında bilinmesi gerekenler, önleyici projeler ve riskler ele alınacak. Uluslararası katılımcılar programa çevrimiçi uygulama üzerinden bağlanacak.

Etkinlik, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE),Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde ve İstanbul Oğuzkaan Koleji'nin katkılarıyla gerçekleşecek.

TEKNİK SUNUMLAR YAPILACAK

Etkinlikte konunun uzmanları tarafından “Tsunami Konusunda Bilinmesi Gerekenler”, “İstanbul İli Tsunami Eylem Planı Uygulama Projeleri”, “Tsunami Erken Uyarı Sistemi ve Çoklu Afet Risk Azaltımı Yaklaşımı Çerçevesinde İstanbul’un Tsunami Dirençliliği”, “Japonya'daki Gerçek Zamanlı Tsunami İzleme Sistemi” başlıklı teknik sunumlar yapılacak.

ÇOCUKLARDAN RESİM SERGİSİ

5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü Etkinliği, öğrencilerin çizdiği resimlerden oluşan bir sergiye de ev sahipliği yapacak.

İstanbul Oğuzkaan Koleji öğrencilerinin “Tsunami” temalı resimleri sunumla katılımcılara gösterilecek.

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