İstanbul’un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı

İstanbul'un 39 ilçesinin 2022 yılı bütçeleri, İBB Meclisi'nde onaylandı. En yüksek bütçe 1 milyar 306 milyon TL ile Esenyurt Belediyesi'nin, en düşük bütçe ise 58 milyon lira ile Adalar Belediyesi'nin oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı oturumları, bir haftalık aranın ardından Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı.

İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık ettiği oturumda; İstanbul'un 39 ilçe belediyesinin, ekim ayındaki ilçe meclislerinde kabul edilen 2022 yılı mali bütçe kararnameleri oylandı. Oybirliği ile onaylanan ilçe belediyelerinin 2022 yılı bütçeleri şöyle:

HANGİ İLÇENİN BÜTÇESİ NE KADAR?

“Adalar Belediyesi 58 milyon TL,

Arnavutköy Belediyesi 715 milyon TL,

Ataşehir Belediyesi 820 milyon TL,

Avcılar Belediyesi 485 milyon TL,

Bağcılar Belediyesi 850 milyon TL,

Bahçelievler Belediyesi 808 milyon 500 bin TL,

Bakırköy Belediyesi 613 milyon 662 bin TL,

Başakşehir Belediyesi 980 milyon TL,

Bayrampaşa Belediyesi 338 milyon TL,

Beşiktaş Belediyesi 670 milyon 316 bin TL,

Beykoz Belediyesi 710 milyon TL,

Beylikdüzü Belediyesi 742 milyon 313 bin TL,

Beyoğlu Belediyesi 450 milyon TL,

Büyükçekmece Belediyesi 465 milyon TL,

Çatalca Belediyesi 255 milyon 600 bin TL,

Çekmeköy Belediyesi 432 milyon 500 bin TL,

Esenler Belediyesi 710 milyon 500 bin TL,

Esenyurt Belediyesi 1 milyar 306 milyon TL,

Eyüpsultan Belediyesi 800 milyon TL,

Fatih Belediyesi 751 milyon 256 bin 300 TL,

Gaziosmanpaşa Belediyesi 735 milyon TL,

Güngören Belediyesi 517 milyon 852 bin TL,

Kadıköy Belediyesi 1 milyar 50 milyon TL,

Kağıthane Belediyesi 612 milyon 785 bin TL,

Kartal Belediyesi 650 milyon TL,

Küçükçekmece Belediyesi 945 milyon TL,

Maltepe Belediyesi 674 milyon 904 bin TL,

Pendik Belediyesi 900 milyon TL,

Sancaktepe Belediyesi 667 milyon 318 bin TL,

Sarıyer Belediyesi 688 milyon 269 bin TL,

Silivri Belediyesi 443 milyon TL,

Sultanbeyli Belediyesi 527 milyon TL,

Sultangazi Belediyesi 650 milyon 350 bin TL,

Şile Belediyesi 180 milyon TL,

Şişli Belediyesi 800 milyon TL,

Tuzla Belediyesi 489 milyon TL,

Ümraniye Belediyesi 850 milyon TL,

Üsküdar Belediyesi 1 milyar 100 milyon TL,

Zeytinburnu Belediyesi 635 milyon TL.”

İMAMOĞLU İBB BÜTÇESİNİ SUNACAK

İBB Meclisi'nin bu hafta iki oturumu daha gerçekleştirilecek. 24 Kasım Çarşamba günü İSKİ'nin 2022 yılı bütçesi ve yeni su tarifesi onaylanacak. 25 Kasım Perşembe günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meclise İBB'nin 2022 yılı bütçesini sunacak.

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