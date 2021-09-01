İstanbul’un kâbusu olmuştu! İBB harekete geçti

İBB, 'Asya Kaplanı Sivrisineği’ ile mücadele eylem planını hazırladı. İBB ve Üniversiteler iş birliğinde 2-3 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde, ‘AEDES istilacı sivrisinekler’ kongresi gerçekleşecek. İstanbul'un dışında bir kaç ilde daha görülen Asya Kaplanı sivrisineğinin sıklıkla alerjik reaksiyona yol açtığı, bazı ülkelerde daha da tehlikeli olan ‘Dang Humması’ virüsünün yayılmasına yol açtığı belirtiliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Asya'dan İstanbul'a kadar gelen gündüz ısırmasıyla diğer türlerinden ayrılan Asya Kaplanı'nın yayılmasını önlemek için uluslararası kongre düzenliyor.

Dünyaya hızla yayılan, Türkiye'de de görülmeye başlayan Asya Kaplanı sivrisineği, ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

İthal edilen ürünler ve seyahatlerle yayılan bu tehlikeli türle mücadele için izlenecek yöntemlerin belirleneceği kongreye yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanı katılacak.

İBB MÜCADELE İÇİN BİLİM KURULU KURDU

Halk sağlığını tehdit eden vektörlerle savaşmak için Dünyada ilk defa bir yerel yönetimde kurulan Bilim Kurulu eylem planını oluşturacak. İBB Vektörle Mücadele Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Salih Bülent Alten.

BEBEKLER İÇİN TEHLİKE

Kaplana benzer çizgili hatlara sahip olduğu için ‘Asya Kaplanı Sivrisineği' olarak isimlendirilen tür hakkında bilgi veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Salih Bülten Alten, sivrisineklerin küresel iklim değişikliklerinin etkisiyle Asya'dan Avrupa'ya geldiğini söyledi.

Alten, Asya Kaplanı sivrisineğinin sıklıkla alerjik reaksiyona yol açtığını, bazı ülkelerde daha da tehlikeli ‘Dang Humması' virüsünün yayılmasına yol açtığını da sözlerine ekledi.

Hatta önlem alınmazsa bu sinek türünün, ‘Mikrosefali' denilen küçük kafalı bebeklerin doğmasına da neden olabileceğini belirtti.

SAKSI DİPLERİNDE, SU BİRİKİNTİLERİNDE ÜREYEBİLİYOR

Güney Asya'da ortaya çıkan Asya Kaplanı sivrisineği, Avrupa'ya hızla yayılmaya devam ediyor. Küresel iklim değişikliği nedeniyle kuzeye doğru ilerleyen sivrisinek türü, olağanüstü bir yayılım gücüne sahip.

Son yıllarda ülkemizde de Karadeniz kıyılarında, Marmara ve Ege'nin belirli bölgelerinde rastlanıyor.

Kuraklığa dayanıklı olan bu sivrisinek türü, saksı gibi küçük su birikintilerinde bile kolaylıkla yaşayabiliyor. Diğer sivrisineklerden farklı olarak saklı alanlara, ağaç kovuklarına, saksı diplerine yumurta bırakarak hızla üreyebiliyor.

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